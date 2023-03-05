البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة مع اول راتب تقاعدي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، تنفيذ الفقرة السابعة من حزمة تنظيم اجراءات دعم شريحة المتقاعدين والبدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة مع اول راتب تقاعدي حسب التخصيصات المالية المتوفرة لشريحة المتقاعدين والمستحقين ادناه:

مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة آذار 2023 والبالغ ( 3129) قيدا.

مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين لوجبة شباط 2023 والبالغ ( 1964) قيدا.

مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين لوجبة اذار 2023 والبالغ ( 482) قيداً.

مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وزارة الداخلية والبالغ ( 1912 ) قيداً.

مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وزارة الدفاع ( 3028) قيداً.

مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (3430) قيداً.

مكافأة جرحى وزارة الدفاع والبالغ ( 98 ) قيداً.

مكافأة اصابة جرحى وزارة الداخلية والبالغ (15) قيداً .

وتدعو الهيئة في بيان اليوم، المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم مستحقاتهم .