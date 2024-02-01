البحث عن جنود مفقودين بالحرب العراقية الإيرانية على الشريط الحدودي بين البلدين (صور)

شفق نيوز/ قالت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، يوم الخميس، إن فريقاً آثارياً متخصصاً من مفتشية اثار وتراث محافظة ديالى شارك في عمليات البحث عن المفقودين من الجنود في حرب الخليج الأولى في محافظة ديالى قضاء مندلي على طول الشريط الحدودي بين العراق وإيران.

ونقل البيان عن مفتش آثار وتراث ديالى طارق يوسف حبيب قوله، إن هذه المشاركة تأتي ضمن لجنة مشتركة مع الجانب الايراني استناداً الى مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية حيث زار الفريق مواقع البحث والتنسيق مع باقي الفرق واللجان العاملة هناك لبيان المواقع الآثرية في تلك المناطق وتحديدها بغية الحفاظ عليها أثناء عمليات الحفر والبحث.

واندلعت الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر 1980 عندما غزت قوات في عهد الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، إيران، وانتهى الصراع، الذي كان مدمرا اقتصاديا وخلف ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، إلى طريق مسدود في أغسطس 1988.

وبعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها وعودة العلاقات الثنائية بين العراق وايران تبادل الجانبان ولمرات عدة رفات عشرات الجنود الذي تم العثور عليهم في ميادين الحرب التي استمرت لمدة 8 سنوات متتالية.