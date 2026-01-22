البجاري: العراق يشهد انخفاضاً تاريخياً في معدلات الطلاق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت النائبة زهرة البجاري، يوم الخميس، عن انخفاض "تاريخي" في معدلات حالات الطلاق المسجلة في العراق خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وقالت البجاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منعطفاً تاريخياً وإيجابياً تحقق في مسار الواقع الاجتماعي العراقي. فقد شهدت السجلات الرسمية والقضائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفاضاً كبيراً وملموساً في عدد حالات الطلاق، وهو انخفاض يُعدّ الأبرز خلال السنوات الماضية".

وبينت أن المعطيات والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المعدل الشهري السابق لحالات الطلاق كان يقترب من 9000 حالة، فيما سجل الشهر الماضي "انخفاضاً استثنائياً، ليصل العدد إلى حالات قليلة جداً وهناك آمال بتقلصها للأدنى".

وأشارت إلى أن "إقرار وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفري" أسهم في هذا الجانب، مؤكدة أن "هذه النتائج المُبشّرة ليست سوى البداية، ونأمل ونطمح أن تشهد الفترة القادمة استمراراً لهذا المسار التنازلي، حتى تبلغ معدلات الطلاق أدنى المستويات الممكنة".

ودعت البجاري جميع المؤسسات المعنية، والإعلام، والمنظمات الاجتماعية، للعمل من أجل ترسيخ هذه الثقافة الجديدة، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم داخل الأسر.