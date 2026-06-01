"الباص الأحمر".. ملاذ البغداديين من حرارة الصيف وارتفاع أجور النقل (صور)

شفق نيوز- بغداد

تواصل "الباصات الحمراء"، التابعة لشركة نقل المسافرين والوفود العراقية أداء دورها في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين في العاصمة بغداد، ولا سيما في مناطق مركز المدينة مثل ساحة التحرير والشورجة وباب المعظم وخطوط الربط بين جانبي الكرخ والرصافة.

وتعد هذه الباصات، التي تضم نماذج بطابق واحد وأخرى بطابقين، وسيلة نقل مفضلة لدى شريحة واسعة من الموظفين والعمال وأصحاب الأعمال الحرة، لما توفره من أجور منخفضة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فضلاً عن مساهمتها في الحد من معاناة الزحامات المرورية خلال أوقات الذروة.

وأشار مواطنون، لوكالة شفق نيوز، إلى أن" الباصات الحمراء رغم حاجتها إلى مزيد من الاهتمام والصيانة وتحسين مستوى النظافة، ما زالت تمثل خياراً اقتصادياً مهماً لأصحاب الدخل المحدود".

كما قال المواطن عبد الإله، لوكالة شفق نيوز، إن "الباصات الحمراء أصبحت وسيلة إنقاذ حقيقية لأصحاب الدخل المحدود، فرغم قلة أعدادها واضطرارنا أحياناً إلى الانتظار أكثر من ربع ساعة في المواقف، إلا أنها تبقى أفضل من سيارات الأجرة ذات التكاليف المرتفعة".

وأضاف أن "الراكب يستطيع التنقل بين ساحة النصر وباب المعظم وبالعكس مقابل 500 دينار فقط، وهو ما يجعلها وسيلة نقل مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية".

ويأمل مواطنون بزيادة أعداد الباصات الحمراء وتطوير خدماتها، بما يسهم في تعزيز النقل العام وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسة في العاصمة.

وقبل عامين من الآن، افتتح وزير النقل السابق رزاق محيبس السعداوي، الخط الخامس للنقل الجماعي في بغداد، متعهداً بوصول "الباص الأحمر" إلى جميع مناطق العاصمة.

وقال وزير النقل في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن "وزارة النقل مُتمثلة بالشركة العامة للمسافرين والوفود، باشرت تفعيل الخط الخامس للنقل الجماعي في العاصمة بغداد".