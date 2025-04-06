"الباركود" يتسبب باحتجاجات في بغداد (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من المحاسبين والمدققين، مساء الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة المحاسبين في العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة العمل بنظام "الباركود".

وأوضح عضو اللجنة التنيسقية في نقابة المحاسبين، صباح الساعدي، لوكالة شفق نيوز، أن "إيقاف العمل بنظام (الباركود) من قبل ديوان الرقابة المالية، تسبب بحرمان عدد كبير من العاملين والحق اضراراً بشركات القطاع الخاص".

وأضاف الساعدي، أن نظام (الباركود) من شأنه تنظيم عمل المحاسبين وشركات القطاع الخاص، مردفاً بالقول: "لا يوجد أي مبرر لإلغائه".

وأشار إلى أن "إلغاء (الباركورد) تسبب بأضرار لنحو 5000 آلاف محاسب و450 مراقب حسابات، إضافة الى تضرر 4500 شركة"، داعياً ديوان الرقابة المالية إلى "العدول عن قراره وإعادة العمل بنظام (الباركورد) لفسح العمل أمام نقابة المحاسبين والمدققين وشركات القطاع الخاص".