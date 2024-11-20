الباحثون وصلوا لأبعد نقطة.. ديالى تعلن شمول أكثر من 6 آلاف منطقة بالتعداد

شفق نيوز/ أعلن مدير إحصاء محافظة ديالى عمار النعيمي، يوم الأربعاء، شمول أكثر من 6 آلاف منطقة بالتعداد العام للسكان في المحافظة.

وقال النعيمي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التعداد تجرى بمشاركة 5300 باحث و1800 مشرف ومدير ومعاون وشملت أكثر من 6000 منطقة في 24 وحدة إدارية بين قضاء وناحية في ديالى".

وأضاف أن "باحثي الإحصاء وصلوا الى أبعد نقطة وقرية من أقصى حدود محافظة ديالى الى أقصاها وتجري عملية الحد والتدقيق والتحديث بانسيابية عالية دون مشاكل".

وأشار إلى أن "هناك تجاوباً كبيراً من قبل المواطنين في المناطق كافة لعملية الإدلاء ببياناتهم لفرق البحث".

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.