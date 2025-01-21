الباحثون في التعداد السكاني يطالبون بتعيينهم ومنحهم قطع أراضي

شفق نيوز/ تظاهر عدد من الباحثين المشاركين في التعداد السكاني بمحافظة البصرة، يوم الثلاثاء، للمطالبة بتعيينهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي.

وقال جمع منهم لوكالة شفق نيوز: إن "مشاركتنا في التعداد السكاني، ساهمت مساهمة كبيرة بإنجاحه، وبذلنا جهودا كبيرة من العمل في النهار والليل، على مدى شهرين متواصلين، وبعد انتهاء التعداد لم نر من الحكومة سوى مكافأة مالية قدرها 250 ألف دينار فقط مقابل الانجاز العظيم الذي قدمناه".

وأضافوا أن "أعدادنا ليست بالكبيرة وأغلبنا خريجين وأصحاب شهادات، لذا نطالب الحكومة بتعييننا في دوائر الإحصاء ودوائر الدولة الأخرى، ومنحنا قطع أراض أسوة بباقي الموظفين، وتنفيذ الوعود التي وعدّنا بها خلال فترة عملنا".

وشارك في عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي انطلق في العشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2024 في عموم محافظات العراق، نحو 120 ألف عداد بينهم موظفون وخريجون عاطلون عن العمل.