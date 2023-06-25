"الباج الاصفر" يثير استياء صحفيي نقابة كوردستان في ديالى

شفق نيوز/ اثار تصريح لقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، استياء صحفيين كورد من نقابة اقليم كوردستان في خانقين.

وكان قائد شرطة ديالى، وخلال زيارته لنقابة صحفيي ديالى لتقديم التهاني بالذكرى 154 لعيد الصحافة العراقية، قد أمر بتسهيل مهام الصحفيين في عموم المناطق ونقاط التفتيش وتفعيل "الباج الاصفر".

و"الباج الاصفر" هو تخويل رسمي منحه القادة الامنيون السابقون للصحفيين والاعلاميين في ديالى لتسهيل مهامهم واعيد تفعيله من قبل قائد الشرطة الحالي.

صحفيو خانقين وتوابعها الادارية التابعين لنقابة صحفيي اقليم كوردستان - فرع خانقين، ابدوا امتعاضاً واستياءً لعدم ذكرهم وشمولهم ضمن تخاويل وتصاريح تسهيل المهام الاعلامية والذي اقتصر على حاملي "الباج الاصفر" وهوية نقابة الصحفيين العراقيين - فرع ديالى.

نقيب صحفيي كوردستان، حاكم آزاد، ابدى استياءه من "تهميش" الصحفيين التابعين لنقابته العاملين في مناطق ديالى، وعدم منحهم تخاويل تسهيل المهام الاعلامية.

وقال آزاد لوكالة شفق نيوز "لا يوجد اي نص دستوري يفرّق بين الصحفيين والاعلاميين التابعين لنقابة الصحفيين العراقيين ونقابة صحفيي كوردستان في عموم المناطق المتنازع عليها التي لم تحسم حتى الان وفق الدستور العراقي الذي يمنح السلطة للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في تلك المناطق ومنها قضاء خانقين وتوابعه الادارية".

واعرب آزاد عن اسفه "لتجاهل صحفيي واعلاميي نقابة كوردستان من قبل قائد الشرطة وهو امر اثار استياء الاسرة التابعة لنقابتنا لان رسالة وقضية الاعلام العراقي واحدة".

وبين ان "نقابة صحفيي كوردستان شكلت بموجب قانون عام 1998 وانضمت الى اتحاد الصحافة الدولي عام 2000 وقبل انضمام نقابة الصحفيين العراقيين بست سنوات".

وحاولت وكالة شفق نيوز الحصول على رد رسمي من قيادة شرطة ديالى حول الموضوع والتي اجابت بدورها وبحسب مصدر مسؤول "ننتظر الامر حيال عمل بقية الصحفيين من خارج نقابة صحفيي ديالى".