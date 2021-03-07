البابا من قداس أربيل: الكثيرون في العراق يحملون جراح العنف ويجب إزالة الطمع بالسلطة من قلوبنا

شفق نيوز/ قال بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، إن الكثيرين في العراق يحملون جراح العنف المرئية وغير المرئية.

وقال البابا في قداس أقامه في ملعب فرانسو حريري في أربيل حضره نحو عشرة الاف شخص، "نحن بحاجة أن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا، ففي العراق كثيرون يحملون جراح الحرب والعنف، جراح مرئية وغير مرئية".

وأضاف، "الرد عليها بالقوة البشرية والحكمة البشرية".

وتابع، "أن الكنيسة في العراق حية، والمسيح حي فيها، وصبركم هو ما جعلني أحج إلى العراق".

وحضر مئات المواطنين في اقليم كوردستان من جميع الأديان والطوائف، لاستقبال الحبر الأعظم، الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق، شملت بغداد، النجف، مدينة أور، أربيل، ونينوى.