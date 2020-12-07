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البابا فرنسيس يزور العراق في آذار من العام المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-07T11:10:12+0000
البابا فرنسيس يزور العراق في آذار من العام المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، موعد زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ آذار من العام "٢٠٢١.

وأضاف البيان؛ أن زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم.

ولفت إلى أنها (الزيارة) تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

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