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البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل العراق والحوار أمام العنف

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-31T14:00:30+0000
البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل العراق والحوار أمام العنف

شفق نيوز/ دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، الى الصلاة من اجل الشعب العراقي بعد احداث العنف التي شهدتها العاصمة بغداد.

وقال البابا فرنسيس في تغريدة نشرها على موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز "اتابع بقلق أحداث العنف التي وقعت في بغداد خلال الأيام الماضية، لنصلي معاً من اجل الشعب العراقي".

وأضاف البابا أن "الحوار والاخوة هما الدرب الواجب اتباعها من اجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل الى الهدف المنشود".

وكان زعيم التيار الصدري اعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيا، في 29 اب 2022، فيما اندلعت مواجهات مسلحة بعد توجه أنصاره الغاضبين الى مقر القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء، ليعود الصدر مجدداً، في 30 اب 2022، ويطالب بانسحاب أنصاره المسلحين وغير المسلحين من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم الذي امتد لنحو شهر كامل.

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