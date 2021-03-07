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البابا فرنسيس يختتم قداسه بأربيل: العراق دائماً معي وأحيي الشعب الكوردي من القلب

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T15:08:05+0000
البابا فرنسيس يختتم قداسه بأربيل: العراق دائماً معي وأحيي الشعب الكوردي من القلب

شفق نيوز/ اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس قداسه التاريخي في مدينة أربيل، الذي حضره نحو عشرة الاف شخص.

وقال الحبر الأعظم في كلمة له باختتام القداس، "اقتربت لحظة العودة إلى روما، لكن العراق سيبقى دائما معي وفي قلبي، اطلب منكم جميعاً ان تعملوا معاً متحدين من اجل مستقبل سلام وازدهار لا يهمل احدا ولا يميز أحدا".

وأضاف "بارك الله العراق، واحيي تحية خاصة من أعماق قلبي السكان الكورد الأعزاء، وأعرب عن شكري للحكومة والسلطات المدنية في إقليم كوردستان على مساهمتها الفعالة".

وحضر مئات المواطنين في اقليم كوردستان من جميع الأديان والطوائف، لاستقبال الحبر الأعظم، الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق، شملت بغداد، النجف، مدينة أور، أربيل، ونينوى.

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