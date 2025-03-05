الأنواء الجوية العراقية تتوقع هطول "البَرَد" وتقلبات بالرياح السطحية

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، هطول "البَرَد" وتقلبات في الرياح السطحية نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحالة الجوية تبلغ ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء الجمعة لغاية صباح السبت المقبل، ولا يستبعد تعرض مناطق عديدة من مدن وسط وغرب وجنوب البلاد لهطول مطري يمتاز بالشدة على فترات، مصحوباً بالبرق والرعد والرياح الهابطة".

وأضافت، "مع تقلبات حادة بالرياح السطحية وتوقعات بهطول حبات البَرَد خلال الفترة أعلاه".

وكان قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أعلن الأحد الماضي، عن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".

وبينت الهيئة في بيان، أن "الحالة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر الحراري يرافقهما تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو تزامناً مع تواجد رياح مدارية رطبة".