الأنواء الجوية العراقية تتوقع هطول "البَرَد" وتقلبات بالرياح السطحية

الأنواء الجوية العراقية تتوقع هطول "البَرَد" وتقلبات بالرياح السطحية
شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، هطول "البَرَد" وتقلبات في الرياح السطحية نهاية الأسبوع الجاري.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحالة الجوية تبلغ ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء الجمعة لغاية صباح السبت المقبل، ولا يستبعد تعرض مناطق عديدة من مدن وسط وغرب وجنوب البلاد لهطول مطري يمتاز بالشدة على فترات، مصحوباً بالبرق والرعد والرياح الهابطة".
وأضافت، "مع تقلبات حادة بالرياح السطحية وتوقعات بهطول حبات البَرَد خلال الفترة أعلاه".
وكان قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أعلن الأحد الماضي، عن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".
وبينت الهيئة في بيان، أن "الحالة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر الحراري يرافقهما تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو تزامناً مع تواجد رياح مدارية رطبة".