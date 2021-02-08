الايقاع بمبتز من كركوك لفتاة تقيم في دولة غربية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في كركوك، يوم الاثنين، احباط محاولة ابتزاز لفتاة مقيمة بإحدى الدول الغربية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بمحافظة كركوك بحق شابة مقيمة بإحدى الدول الغربية بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تتواصل بعلاقتها معه.

وبينت المجتمعية، أن مفارزها استطاعت من تحديد موقع المبتز ومكان تواجده، حيث واجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، وقد اعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، كما اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز وأرقام الفتاة.

وأعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم الخميس الماضي، منع حالة ابتزاز مارسها شخص بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها من خلال من خلال لعبة "بوبجي" الالكترونية.

كما نجحت الشرطة المجتمعية في محافظة كربلاء، في الثامن من كانون الثاني 2020، إحباط عملية ابتزاز إلكتروني لامرأة عراقية تقيم في احدى الدول الاوروبية.