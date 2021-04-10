أوقاف كوردستان والوقف السني يراقبان هلال رمضان مساء الأحد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، السبت، انها ستقوم مساء يوم غد الاحد بمراقبة هلال شهر رمضان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف تحديد غرة شهر رمضان المبارك، فان اللجنة العليا لرؤية الهلال في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ستجتمع بالتنسيق مع جميع اللجان الفرعية في محافظات الاقليم مساء غد الاحد 11 نيسان الجاري وتقوم بمراقبة رؤية الهلال، مبينا انها ستقرر وفقا للادلة الشرعية والعلمية تحديد اول ايام شهر رمضان المبارك.

ونوه البيان الى انه بعد اعلان القرار الرسمي للجنة رؤية الهلال (وفقا للادلة الشرعية والعلمية) لا يسمح لاي شخص او جهة اطلاق التصريحات بهذا الصدد.

بدورها، دعت الهيئة العليا لمراقبة هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني في بيان، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم غد الأحد.