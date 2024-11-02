الانواء العراقية تصدر "تحذيرا هاما": أمطار عالية وسيول في كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، صباح اليوم السبت، تحذيراً جوياً وصفته بأنه "هام".

واشارت في تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى تساقط كميات من الأمطار العالية تتجاوز 50 ملم، مما قد يتسبب في حدوث السيول والفيضانات في مناطق ضمن إقليم كوردستان.

ونشرت الهيئة خريطة توضح أن مناطق أربيل والسليمانية في اقليم كوردستان ستستقبل كميات أمطار عالية، مما يعرضها لاحتمال السيول والفيضانات، فضلا عن مناطق في ديالى وكركوك.

وبينت الهيئة أن بداية التحذير سيكون فجر يوم غد الأحد، على أن ينتهي فجر الاثنين.

كما رصدت خارطة اخرى سحابة عملاقة تتجه نحو أجواء شمال العاصمة بغداد وصلاح الدين وكركوك وجنوب نينوى، فيما تدخل سحب رعدية أجواء صحراء السماوة جنوبا.