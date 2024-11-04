الانواء الجوية تحذر من الضباب غداً الثلاثاء: قللوا من سرعة القيادة

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، من تشكل موجات من الضباب صباح يوم غد الثلاثاء، في بغداد والمحافظات تحد من الرؤية الأفقية، خاصة في ساعات الفجر الأولى من صباح الغد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة تشبع طبقة الهواء القريب من سطح الأرض بالرطوبة بسبب تساقط الامطار في الايام السابقة من المتوقع أن تتردى الرؤية خلال ساعات فجر وصباح يوم غد الثلاثاء بسبب تشكل الضباب ما بين متوسط الى كثيف، يؤدي الى تردي مدى الرؤية الافقية الى أقل من 1 كم في العاصمة بغداد ومدن نينوى والانبار وصلاح الدين ومدن شمال البلاد ومناطق من كربلاء وبابل".

ولفتت الهيئة إلى أنه "في حين تتردى الرؤية خلال الصباح في باقي المدن الى ما بين 2-4 كلم بسبب الضباب الخفيف ومتوقع أن تتحسن الرؤية خلال ساعات النهار".

وتابعت الهيئة: "يجب اتخاذ بعض الاحتياطات من أجل ضمان السلامة وهي تقليل السرعة عند القيادة في الطرق الخارجية والمحافظة على مسافة الأمان بين المركبات والافضل تجنب قيادة المركبات في وقت حدوث الضباب".