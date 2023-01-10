الانواء الجوية تتوقع "طقس البصرة" لليومين المقبلين والبلاد تتأثر بامتداد "سيبيري"

شفق نيوز /أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لطقس مدينة البصرة من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، فيما بينت أن البلاد تتعرض لامتداد جوي قادم من سيبيريا.

وقال قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية عبر تقرير نشره واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "طقس مدينة البصرة ليوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا يتحول تدريجيًا الى صحو مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة ومدى الرؤية من (5-7) كم، أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة (14) درجة مئوية والصغرى المسجلة (10) درجة مئوية"، مبينا ان "البلاد تأثرت بالامتداد الجوي المتوقع والقادم من منطقة سيبيريا.

وأضاف التقرير أن "يوم الأربعاء الموافق 11 كانون الثاني سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ويتشكل ضباب خفيف يزول تدريجيًا والحرارة العظمى المتوقعة (15) درجة مئوية والصغرى المتوقعة (6) درجة مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة و مدى الرؤية (6-8)كم في الضباب (3-5) كم".

وأشارت الهيئة الى أن "من المتوقع ان يوم الخميس سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ويتشكل ضباب خفيف يزول تدريجيًا ، والحرارة العظمى المتوقعة (16) درجة مئوية والصغرى المتوقعة (7) درجة ، مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10-20) كم /س ، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الضباب (3-5) كم".

وتشهد محافظة البصرة اقامة بطولة خليجي 25 وشهدت يوم أمس هطولا حادا للأمطار، لكنه لم يمنع من استمرار جدول المباريات