الانقاض والنفايات تشوه "الحياة الجامعية" في ديالى.. صور

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، أكواما من الأنقاض والنفايات ضمن مقتربات كليتي الإدارة والاقتصاد والفنون الجميلة وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

ووفقا لمواطنين، تحدثوا للوكالة، فإن "أكوام القمامة موجودة منذ فترة طويلة وتتزايد باستمرار، وسط غياب واضح لعمليات رفع المخلفات، الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض في المنطقة".

وحذر المواطنون من "استمرار تراكم النفايات ضمن محيط الكليات بشكل يؤثر سلبا على البيئة"، مطالبين بـ"ضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات الحكومية لرفع النفايات وتوفير بيئة ملائمة للطلبة في كليتي الادارة والاقتصاد والفنون الجميلة، فضلا عن العائلات في المنازل القريبة".