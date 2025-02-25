"الانجماد" يغطي العراق و5 دول عربية

شفق نيوز/ في الوقت الذي يشهد فيه العراق، موجة برد شديدة وتساقط للثلوج، تشهد خمس دول عربية أخرى طقساً مشابهاً وغير مستقر، وسط تحذيرات حدوث صقيع وضباب وثلوج في أغلب مناطقها.

العراق

وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكليات وتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.

واليوم الثلاثاء انضمت الديوانية لركب المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية للمدارس بسبب موجة البرد القارس.

وبدورها قررت محافظة ميسان أن يكون بدء الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال، الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس 27 شباط 2025.

وسبق أن أعلنت كل من النجف صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى وبابل والمثنى وإقليم كوردستان تعطيل دوام المدارس والكليات وتقليصه للموظفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أمس الاثنين، عن تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.

سوريا

أوضحت مديرية الأرصاد الجوية السورية، في بيان لها، أن البلاد تتأثر بجو بارد مع فرص لهطولات ثلجية في منطقة القلمون، وزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية تكون ممزوجة بالثلج، فيما ستبقى الأجواء ليلاد شديدة البرودة في كافة المناطق.

وحذرت من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في معظم المناطق الداخلية وفي المرتفعات الجبلية.

مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة نهارا وشديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج.

الأردن

بحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن البلاد ستكون تحت تأثير الكتلة الهوائية القارسة البرودة قطبية المنشأ، التي أطلقت عليها الأرصاد اسم "الجلمود" ويكون الطقس غائما جزئيًا وشديد البرودة في أغلب المناطق، وتتناقص ليلا الغيوم بشكل تدريجي، ويكون الطقس قارس البرودة، ويرافق ذلك تشكل للصقيع وحدوث تجمد في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى، وتكون رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، في بيان، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر حدوث تجمد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح والليل المتأخرة في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية والوسطى.

كما نبهت من خطر الانزلاق على الطرقات الناتج عن الهطولات والتجمد في بعض المناطق لاسيما في المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية".

سلطنة عُمان

كشفت الأرصاد العمانية، عن تدفق السحب العالية على عموم محافظات سلطنة عمان، وتشكل السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان.

قطر

رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار على المناطق الجنوبية إلى ما دون 3 كم، بحسب هيئة الأرصاد فيها، التي دعت إلى "الحذر".

وتشهد المنطقة طقساً غير مستقر منذ أيام، وسط تساقط للثلوج وأجواء شديدة البرودة، وفرص لتشكل غبار وأتربة.