الانتخابات في كركوك.. انسيابية عالية و57 ألف عنصر أمني يدلون بأصواتهم

شفق نيوز/ اكد مكتب كركوك الانتخابي، يوم السبت، سير عمليات التصويت الخاص بانسيابية عالية دون اي مشاكل او معرقلات، فيما أعلن تخصيص مركز واحد للتواجد الإعلامي خلال التصويت الخاص و11 مركزا خلال التصويت العام.

وقال مدير إعلام المكتب علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت الخاص تسير بانسيابية دون اي مشاكل أو عراقيل، ولم نتلقَ أي شكاوى من الأحزاب والمرشحين لغاية الآن".

واعلن ذياب تخصيص "مركز واحدا لتواجد ودخول الاعلاميين خلال التصويت الخاص فيما تم تخصيص 11 مركزا للإعلاميين خلال التصويت العام المقرر إجراؤه بعد غد الاثنين".

وأكد ذياب أن "قوانين المفوضية تسمح للإعلاميين التصوير والتغطية الاعلامية قرب المراكز الانتخابية دون الدخول إليها لتأدية مهامهم الإعلامية".

ويبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 57 ألف عنصر من قوات الامن والحشد موزعين في 26 مركزا انتخابيا، وبواقع 135 محطة اقتراع.