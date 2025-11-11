الاقتراع في الأنبار: افتتاح 387 مركز اقتراع بانسيابية دون أعطال

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق العملية الانتخابية بانسيابية عالية دون أي أعطال، مع افتتاح 387 مركز اقتراع و1,820 محطة انتخابية أمام الناخبين في جميع أقضية ونواحي المحافظة.

وقال مدير إعلام مكتب المفوضية في الأنبار، قتيبة العلواني، لوكالة شفق نيوز إن "الإقبال جيد، وهناك انسيابية عالية لدخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات تُذكر".

وأضاف العلواني أن "عدد الناخبين في المحافظة يبلغ 933 ألف ناخب، من بينهم 911 ألفًا سيتمكنون اليوم من التصويت"، مؤكدًا أن "حتى الآن لم تُسجّل أي حالات خلل أو أعطال فنية في مراكز الاقتراع كافة".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.