الانتخابات توقف نشاطات شركة المعارض العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاربعاء، توقف إقامة المعارض المتخصصة في بغداد والمحافظات لتزامنها مع الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أبلغت الشركات المنظمة للمعارض المتخصصة بعدم تقديم طلبات لاقامة المعارض المتخصصة خلال شهر تشرين الاول القادم".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، قوله، إن "قرار إيقاف استقبال طلبات إقامة المعارض المتخصصة جاء بما يضمن عدم تزامنها مع موعد اجراء الانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراءها في العاشر من الشهر ذاته.

واكد أن "القرار يستثنى منه المعارض المتخصصة التي تم إيرام عقود تنظيمها في وقت سابق".

ولفتت الشركة الى أن "شهر أيلول المقبل سيشهد اقامة عدد من المعارض المتخصصة منها معرض مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني على أرض معرض بغداد الدولي بتاريخ 11/9/2021 ، ومعرض المنتجات السورية في محافظة الانبار بتاريخ 23/9/2021 ، ومعرض ومهرجان التسوق في محافظة صلاح الدين بتاريخ 20/9/2021 .