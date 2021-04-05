الانتخابات تشل الأحوال المدنية في العراق

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الاثنين، التريث في نقل قيود الاحوال المدنية في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة، من اجل تسهيل عمل مفوضية الانتخابات.

وجاء في كتاب موقع الغانمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، بعنوان "الاستعداد للانتخابات المبكرة، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على ما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء العدد (م. و اس اد۱۰۹/ ۹/۷) في 31 / 3 / 2021 وبغية توفير كافة السبل الادارية والفنية والأمنية التي من شأنها أن تسهم في تدعيم اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة ولغرض توفير بيئة إدارية وأمنية مستقرة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انجاز أعمالها المتضمنة تحديث سجل الناخبين وإكمال اجراءات تسجيل واصدار البطاقة البايومترية تنسب ما يلي:

1- التريث في نقل قيود الاحوال المدنية في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة مابين المحافظات أو بين الأقضية والنواحي ضمن المحافظة الواحدة والى إشعار اخر ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية جدا.

2- ايقاف كافة التنقلات من القطعات القتالية (قيادة قوات الشرطة الاتحادية – قيادة قوات الحدود - فرقة التدخل السريع - افواج الطوارئ - آمرية حفظ القانون) الى كافة مفاصل الوزارة والى أشعار اخر ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية جدا

3 - يستثنى مما ورد آنفاً التدوير الوظيفي لأعراض الحركات.