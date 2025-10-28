الانتخابات العراقية.. 5 آلاف دينار مقابل التغطية الإعلامية

شفق نيوز– بغداد

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، فرض مبلغ خمسة آلاف دينار كرسوم لإصدار البطاقات التعريفية (الباجات) الخاصة بالإعلاميين لتغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين.

وقالت المفوضية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المفوضين ناقش خلال اجتماعه موضوع رسوم إصدار البطاقات التعريفية (الباجات) لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والإعلاميين، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المجلس عدم الموافقة على المقترح القاضي بتخفيض أجور الإصدار إلى ألف دينار، والتمسك بالمبلغ الحالي البالغ خمسة آلاف دينار مقابل كل بطاقة تعريفية.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.