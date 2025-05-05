الانتخابات العراقية.. هل سيدخل الذكاء الاصطناعي في عمل أجهزة الاقتراع؟

شفق نيوز/ نفت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول استخدام أي تقنيات للذكاء الاصطناعي في عمل الأجهزة الانتخابية بيوم الاقتراع.

وكان عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، أشار إلى أن المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات ستعتمد تقنيات "الذكاء الاصطناعيِّ" في أجهزة التحقق الخاصَّة بها خلال الانتخابات.

وبحسب زاير، فإن جهاز تسريع النتائج فيه الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، إذ يعمل بخطواتٍ تُمكّنه من التعرّف على ختم ظهر الورقة وتأشيرتها، ويفصل بين الورقة الباطلة وغير المختومة والمستبعدة، ويُبرمج على وفق آليَّة الكشف عن إحصائياتٍ رياضيَّةٍ سريعة، ويستخرج النتائج بشكلٍ مباشرٍ على شاشة الجهاز، بحسب الصحيفة الرسمية".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أمس الأحد، أن مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار/ مايو الجاري.