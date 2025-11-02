الانتخابات العراقية.. لا حظر تجوال أو قطع طرقات في "المدينة التي لا تنام"

شفق نيوز– بغداد

أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق ركن قيس المحمداوي، يوم الأحد، عدم وجود أي حظر للتجوال أو قطع للطرقات خلال فترة العملية الانتخابية، إلا عند الضرورة، واصفاً العاصمة بغداد بأنها "المدينة التي لا تنام".

وقال المحمداوي لوكالة شفق نيوز، خلال المؤتمر الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، إن "عملية نقل المواد الانتخابية شارفت على الانتهاء، مع نقل النسبة الأكبر منها"، مجدداً التأكيد على أنه "لن يُفرض حظر للتجوال يوم الاقتراع، مع حصول القوات الأمنية على تخويل في حال اقتضت الحاجة".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مرحلة ممتازة في تأمين العاصمة، لذلك لن يتم فرض حظر للتجوال"، مشيراً إلى أن "استلام المدارس سيكون يوم 6، والقطعات العسكرية ستدخل في حالة إنذار قبل بدء التصويت الخاص بأيام، كما لا يوجد حظر للتجوال بين المحافظات وعلى مستوى الطيران والمنافذ الحدودية".

وأوضح المحمداوي أن "هناك ثلاثة أطواق لتأمين كل مركز انتخابي، لكل طوق دور وواجب محدد، مع منع وجود القوات داخل المحطة الانتخابية"، مضيفاً أن "عملية العد والفرز ستكون يدوية، مع مراقبة كل محطة بثلاث كاميرات لضمان الشفافية".

وأشار إلى أن "اللجنة أجرت أكثر من ثماني محاكاة ميدانية، وستواصل الممارسات الأمنية خلال السبعة أيام القادمة لضمان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بأمان"، مؤكداً نقل أكثر من 95% من مواد الانتخابات، على أن تُنقل بقية المواد قبل يوم الاقتراع.

ورد المحمداوي على سؤال حول تنسيق العمل مع إقليم كوردستان، قائلاً إن "العلاقة ممتازة، والقطعات الموجودة داخل الإقليم مسؤولة عن حماية المراكز الانتخابية، بينما تتم عمليات نقل المواد عبر قطعات اتحادية وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضاف أن "هناك مراكز انتخابية متداخلة في مناطق ذات اهتمام مشترك بين محافظات ديالى وكركوك والموصل مع محافظات الإقليم، حيث تعمل القوات المشتركة على تأمينها".

وختم المحمداوي حديثه بالقول إن "العراق غادر الطائفية ووجود داعش، ومن أهم مهامنا الحفاظ على سلم المجتمع وتحقيق الاستحقاق الوطني الانتخابي".