الانتخابات العراقية.. اعتقالات تطال "متجاوزين" وخبير قانوني يعلق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في وسط وجنوب العراق، يوم الاثنين، بأن اعتقالات طالت اشخاصاً تجاوزوا على الحملات الدعائية للمرشحين، وذلك مع اقتراب موعد الاقتراع الخاص والعام.

وقال مصدر امني في محافظة المثنى، لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً قام بتمزيق الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين في المحافظة"، مبيناً أن "قوة من الشرطة اعتقلته وأحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما أكد مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة شفق نيوز، أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يقومان بتوزيع منشورات تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات وعدم الإدلاء بأصواتهم، وتمت إحالتهمت إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي، اوضح لوكالة شفق نيوز، أن المادة ٣٣/ ثانياً من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠، تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة والتهديد".

وأشار إلى أن المادة 210 تنص على "يعاقب بالحبس والغرامة المالية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واكد الساعدي على ان العقوبة تطال أيضاً "كل من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئاً مما ذكر في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها، ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر".