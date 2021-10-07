الانتخابات العراقية.. ارجاع 40% من بطاقات ناخبي ثلاث محافظات جنوبية

شفق نيوز/ كشف مصادر مسؤولة في مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 3 محافظات جنوبي العراق، اليوم الخميس، عن نسبة البطاقات الانتخابية "غير المستلمة" من قبل الناخبين.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن تلك المصادر، إن "البصرة أقصى جنوبي العراق سجلت عملية رجوع بطاقات انتخابية بنسبة 15%، من أصل مليون و350 الف بطاقة محدثة، اي قرابة 192 الف بطاقة انتخابية".

وأضاف، أن محافظة ذي قار سجلت رجوع 140 الف بطاقة انتخابية من أصل 912 الف بطاقة انتخابية محدثة، لافتاً إلى أن نسبة الرجوع في ذي قار بلغت 17%.

وبين مراسلنا، أن محافظة ميسان سجلت نسبة رجوع 8% من البطاقات الانتخابية الى بغداد، فيما سلمت بطاقات 92% الى المواطنين المستحقين للانتخاب.

وأعلنت مفوضية الانتخابات انتهاء فترة تسليم البطاقات البايومترية عند الساعة العاشرة من مساء أول امس الثلاثاء الخامس من تشرين الاول الحالي.

والاحد المقبل ( العاشر من تشرين الاول الحالي)، يشهد العراق انتخابات نيابية عامة لاختيار برلمان جديد تنبثق عنه حكومة جديدة، بعد احتجاجات عارمة اطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.