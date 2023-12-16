الانتخابات الخاصة.. ديالى تسجل 78% والمفوضية العليا تصف المشاركة بعموم البلاد بـ"العالية"

شفق نيوز/ أعلن مكتب انتخابات ديالى، اليوم السبت، نجاح عملية التصويت الخاص في المحافظة بمشاركة 78% من القوات الأمنية المتاح لها التصويت، فيما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نسب المشاركة بانها "عالية".

وقال مدير اعلام مكتب انتخابات ديالى سلام مهدي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78% في عموم مراكز الاقتراع"، مشيرا الى ان "المفوضية تواصل استكمال إجراءات العملية الانتخابية في عموم المراكز الانتخابية".

وأضاف مهدي أن "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 45420 شخصاً من إجمالي 57404 مشمولين بالتصويت الخاص".

ويبلغ عدد العناصر الأمنية والحشد الشعبي المشمولون بالتصويت الخاص في ديالى 7404 عناصر موزعين في 44 مركزا انتخابيا و143 محطة اقتراع.

من جهتها وصفت مفوضية الانتخابات في العراق نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بأنها "عالية".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص ستعلن بشكل رسمي بعد ساعة أو أقل من ذلك بمؤتمر صحفي، وعملية التدقيق والاحتساب مستمرة".

وأضافت الغلاي أن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص كانت عالية والمشاركة كانت جيداً جداً، والعملية جرت دون أي خروقات تذكر على مختلف الأصعدة".