نينوى.. انتحار شابة ومحاولة فاشلة لامرأة وانتشال شاب غريق

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بأن مستشفى تلعفر العام استقبل جثة امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً، من سكنة قرية الصقور في قضاء تلعفر/الكسك، توفيت إثر انتحارها بتناول مادة سامة، حيث جرى تحويل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن مستشفى سنوني سجّل محاولة انتحار فاشلة لامرأة في ناحية السنوني، بعد تناولها كمية كبيرة من الحبوب، إذ جرى إسعافها وتخضع حالياً للعلاج.

وتشهد محافظة نينوى في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الانتحار، وسط تحذيرات من استمرار تسجيل هذه الحوادث بشكل شبه يومي.

في سياق منفصل، أفاد مصدر في شرطة نينوى، بأن فرق الشرطة النهرية وغواصيها تمكنوا من انتشال جثة شاب غريق في نهر دجلة قرب قرية طويبة بناحية القيارة جنوبي الموصل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الشاب، وهو من مواليد 2009 ويعمل في مهنة البناء، نزل إلى ضفاف النهر للاغتسال، إلا أن تياراً مائياً قوياً جرفه إلى وسط النهر ما أدى إلى غرقه.

وأضاف أن غواصي الشرطة النهرية واجهوا صعوبة في العثور على الجثة بسبب شدة التيار، قبل أن يتم انتشالها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي أصولياً.