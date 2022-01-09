الانتحار في ذي قار.. 5 حالات خلال ساعات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء الأحد، برصد ثلاث حالات انتحار جديدة في المحافظة، بعد اثنتين سجلت في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً متقاعداً في 65 من عمره، أقدم مساء اليوم، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله في حي الحكيم التابع لقضاء النصر، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "شاباً في العشرينات من عمره، أقدم هو الآخر على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح (كلاشنكوف) في منطقة السايح غربي مدينة الناصرية"، لافتاً إلى أن "الانتحار كان بسبب سوء الحالة النفسية للضحية".

وأشار المصدر، إلى "محاولة انتحار فاشلة لشخص من أهالي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بعد أن قام بحرق نفسه بمادة النفط"، مؤكداً أن "الشخص يرقد حالياً في مستشفى الشطرة لغرض تلقي العلاج".

وكانت محافظة ذي قار، قد شهدت في وقت سابق من اليوم، حالتي انتحار الأولى لضابط بسبب ضغوط نفسية، والأخرى لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً لأسباب مجهولة.