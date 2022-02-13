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الانبار ونينوى.. مصرع مسؤول محلي وغرق صياد بحادثين منفصلين

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-13T18:09:31+0000
الانبار ونينوى.. مصرع مسؤول محلي وغرق صياد بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في نينوى والانبار، يوم الاحد، بمصرع مسؤول محلي وغرق صياد بحادثين منفصلين بالمحافظتين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن مدير قسم تربية قضاء هيت عبد المنعم المحمدي توفي اليوم، اثر حادث سير على الطريق الرابط بين العاصمة بغداد وقضاء هيت في محافظة الانبار.

وفي نينوى، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن صياد اسماك في الاربعينيات من عمره غرق اليوم، بنهر دجلة قرب قرى جواعنة في ناحية القيارة جنوبي المحافظة، عازياً سبب الحادث الى انقلاب زورقه في النهر.

وأشار المصدر، إلى أن غرق الصياد دفع سكان تلك القرى الى إلى استنفار مع الشرطة النهرية للبحث عن جثته، كما يظهر في مقطع الفيديو ادناه.

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