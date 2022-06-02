سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الانبار.. عودة ٥٧٩ نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T11:01:06+0000
الانبار.. عودة ٥٧٩ نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عودة مجموعة من العوائل النازحة بمخيم العامرية بمحافظة الانبار، غربي العراق الى مناطق سكناهم الاصلية بالمحافظة.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة الانبار، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم عودة مجموعة من النازحين من عامرية الصمود أجبرتهم الظروف للانسحاب، إلى شتى أنواع المناطق وعودتهم إلى مناطق سكناهم التي انسحبوا منها"، مضيفاً، أنه "من دواعي السرور أن تقوم وزارة الهجرة والمهجرين بتبني هذا الملف الانساني بهذه الظروف".

وبين الغانمي، أنه "تم اعداد الخطة على مراحل أولها تفكيك المخيمات والعودة بالنازحين إلى العشوائيات، وبدأنا العدة بإعداد خطط رصينة بالتنسيق مع القوات المحلية والأمنية الماسكة للأرض ومنظمات المجتمع الدولي وتم وضع خطة مستقبلية"، موضحاً "طلبنا أن يتضمن القانون المتعلق بالأمن الغذائي والتنمية خطط لدعم النازحين للعودة وإكمال المشاريع المدرة لهم لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية ويندمجوا في المجتمع".

وأكد الغانمي، "ستستمر الخطط لما تبقى من النازحين، وعهداً على وزارة الهجرة أن تقوم بالدور الرئيسي للقيام بهذا الملف".

ووصل الغانمي، صباح اليوم، الى محافظة الانبار للإشراف بشكل ميداني على عودة ٥٧٩ فرداً من النازحين في عشوائيات عامرية الفلوجة الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الانبار بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

 

 

related

الهجرة العراقية تؤشر "نزوحاً عكسياً" من المدينة إلى المخيمات

Date: 2021-08-05 10:34:35
الهجرة العراقية تؤشر "نزوحاً عكسياً" من المدينة إلى المخيمات

محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

Date: 2021-06-02 13:48:43
محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

وزارة الهجرة تلمح إلى وجود مخطط بيلاروسي لاستغلال الشباب العراقي

Date: 2021-11-19 14:21:55
وزارة الهجرة تلمح إلى وجود مخطط بيلاروسي لاستغلال الشباب العراقي

وزيرة الهجرة تؤكد المضي بإغلاق مخيمات النزوح ونائب عن نينوى يحذر من "قنابل موقوتة"

Date: 2021-02-11 14:51:01
وزيرة الهجرة تؤكد المضي بإغلاق مخيمات النزوح ونائب عن نينوى يحذر من "قنابل موقوتة"

الغانمي يطلق تعهداً من الموصل يخص المفصولين من القوات الامنية

Date: 2021-06-14 10:59:23
الغانمي يطلق تعهداً من الموصل يخص المفصولين من القوات الامنية

إصدار أوراق ثبوتية لـ856 امرأة نازحة في دهوك

Date: 2022-04-25 17:03:13
إصدار أوراق ثبوتية لـ856 امرأة نازحة في دهوك

العراق يعلن شمول 500 ألف نازح بلقاح كورونا

Date: 2021-02-21 14:24:52
العراق يعلن شمول 500 ألف نازح بلقاح كورونا

وزير الداخلية من كربلاء: خطة حماية الزائرين في مراحلها الاخيرة

Date: 2021-09-28 10:23:51
وزير الداخلية من كربلاء: خطة حماية الزائرين في مراحلها الاخيرة