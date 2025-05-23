الانبار.. "سايلو عنه" يختنق بطوابير الشاحنات (فيديو)

شفق نيوز/ تشهد مدينة عنه غرب محافظة الأنبار، يوم الجمعة، طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بمادة الحنطة، حيث تصطف أمام السايلو بانتظار تفريغ حمولتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الانبار، ان "هذا التكدس جاء نتيجة تزايد كميات الحنطة المسوّقة من الفلاحين خلال موسم الحصاد، بالتزامن مع محدودية الطاقة الاستيعابية للسايلو والإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتاً في الفحص والتسجيل".

واضاف ان عدد من سائقي الشاحنات اعربوا عن استيائهم من طول فترة الانتظار التي تمتد في بعض الأحيان لأيام، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في عمليات التفريغ وتحسين آلية الاستلام.