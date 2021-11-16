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الانبار خالية من مخيمات النزوح ومسؤول فيها يشيد بالدعم الكبير لحكومة كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T18:08:15+0000
الانبار خالية من مخيمات النزوح ومسؤول فيها يشيد بالدعم الكبير لحكومة كوردستان

شفق نيوز/ أكد مسؤول ملف النازحين في الانبار، مازن الريشاوي، اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من مخيمات النزوح الرسمية، وعدم وجود نازحين انباريين في مخيمات اقليم كوردستان.

وقال الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الانبار خالية تماماً من مخيمات النزوح الرسمية، حيث تم العمل على غلقها بالكامل منذ تحرير المحافظة من داعش، وآخر تلك المخيمات التي اغلقت هو مخيم العامرية شرقي المحافظة".

واستدرك "يوجد لدينا خيم عشوائية تقع في قضاء العامرية، وغالبية سكنتها من عوائل مناطق العويسات وجرف الصخر، وعدد قليل من العوائل الانبارية".

وأضاف "يتم العمل على التنسيق مع وزارة الهجرة والوقف السني وعدد من المنظمات الدولية، لتقديم الدعم المالي للعوائل التي ما تزال تتخذ من الخيم العشوائية في العامرية، ملجأ لها، بالإضافة الى محاولة حل مشاكلهم التي تعيق عملية اعادتهم الى مناطقهم".

ولفت الريشاوي، إلى أن "الحكومة المركزية هي المسؤولة عن نازحي مناطق العويسات وجرف الصخر، وأما المتبقين من ابناء الانبار، فإن الحكومة المحلية ساعية بإيجاد حلول سريعة تسهم بإعادتهم الى مناطقهم".

وحول مخيمات النزوح المنتشرة في اقليم كوردستان وباقي محافظات البلاد، قال الريشاوي، إن "كل مناطق الانبار تم تحريرها من داعش، كما تم العمل على توفير الخدمات وتأهيل وتطوير البنى التحتية فيها، اي ان الذين ما زالوا يسكنوا اقليم كوردستان وباقي مدن العراق، هم ممن لا يرغبوا بالعودة الى مناطقهم".

وبين أن "الكثير من الانباريين ما زالوا في اقليم كوردستان، ولكن ليس في المخيمات إنما هم يقيمون في مناطق الاقليم نظرا لما يتمتع به من استقرار امني مشهود وخدمات على أكمل وجه، كما أننا لا يمكننا اجبارهم على العودة الى الانبار".

وختم الريشاوي بالقول إن "خلو مخيمات النزوح في كوردستان من الانباريين، جاء بعد التعاون والدعم الكبير الذي قدمته حكومة الاقليم مع النازحين الانباريين".

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