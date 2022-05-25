الانبار.. حراك بين العشائر لمكافحة التصحر وتقدم بتسويق الحنطة (صور)

شفق نيوز/ دفع اجتياح العواصف الترابية لأغلب المدن العراقية خلال الفترة الاخيرة بعشائر الانبار غربي العراق، بالتنافس على من يمكنه زراعة اكبر عدد من الاشجار في المناطق الصحراوية بالمحافظة، وذلك بحسب مدير الزراعة فيها مثنى الهيتي، الذي أكد في ذات الوقت تحقيق تقدم ملحوظ بتسويق منتج الحنطة.

وقال الهيتي، لوكالة "شفق نيوز، إن "تسويق منتج الحنطة بدأ منذ الخامس من ايار الجاي، وتم تحقيق تقدم ملحوظ"، موضحاً أنه "خلال مدة قصيرة تم تسويق 87 ألف طن، واعتقد بأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة هذا العام".

وحول امكانية القضاء على اكبر مساحة ممكنة من التصحر في الانبار، اشار الهيتي، إلى "عمل ورشة حول الأمر بهدف دراسة امكانية مكافحة التصحر والتقليل من مخاطر الغبار والأتربة التي تحصل من بسببها"، مبيناً، أن "الموضوع قد تبناه رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الانبار فتح أبوابه للتعاون بهذا الخصوص".

وأضاف، أنه "تم عقد اجتماع في المحافظة لدراسة موضوع (الحزام الأخضر)، وذلك على مستوى النواحي والأقضية، كما تم العمل على نشر ثقافة زراعة الأشجار بالمدن والبيوت والمدارس والدوائر، كون التشجير مهم جداً وأن الشجر هو معمل أوكسجين"، مضيفاً أنه "لأجل التسويق والترويج لفكرة زراعة الأشجار فأن هناك منافسات بدأت بها شعبة زراعة الجزيرة غربي الانبار، ثم بدأت عدد من العشائر وخاصة بالمناطق الغربية، بالتنافس على زراعة اكثر عدد من الاشجار".

وختم حديثه بالقول، ان "فكرة المنافسة توسعت على طول جزيرة الرمادي، بين العشائر لمن يقوم بزراعة أشجار أكثر، وبهذا تكون خدمة تقدمها العشائر للمحافظة وعلى بساطة إمكانياتهم فانهم يكافحون ظاهرة التصحر وهي تعد فكرة رائعة".