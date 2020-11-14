الانبار تودع الازدحامات وتلقي بالسيطرات الامنية لأطراف المدن.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري رفيع في قيادة عمليات الانبار، اليوم السبت، بتقليل اعداد السيطرات الامنية في مدن المحافظة وسط تراجع كبير في العمليات "الإرهابية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية رفعت 14 سيطرة موزعة على مدن محافظة الانبار والطرق الخارجية خلال الأشهر الأربعة الماضية، بالتزامن مع التحسن الأمني الواضح في المحافظة"، مشيراً إلى "نجاح استراتيجية أمنية تعتمد على المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين في هذا الجانب".

وتشهد محافظة الانبار تحسناً أمنياً واضحاً داخل مراكز المدن الرئيسة منذ مدة خاصة بعد سلسلة عمليات أمنية وعسكرية "ناجحة" للقوات العراقية أسفرت عن تفكيك عدد من شبكات وخلايا التنظيم المتخفية

وبحسب المسؤول العسكري، فإن "السيطرات الـ 14 التي جرى إلغاءها في المحافظة منذ تموز الماضي، كانت تمثل عقد تكدس وازدحامات كبيرة تسبب مشاكل للموظفين والمواطنين عموماً"، مبيناً أن "الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها القوات العراقية للتعامل مع التهديدات الإرهابية تقضي بمتابعة المشتبه بهم وتمتين العلاقة مع المواطنين بما يسهم في الوصول للمعلومات الخاصة بتحركات الأنشطة الإرهابية بسهولة بعيداً عن الإجراءات التقليدية المتبعة في تكثير عدد السيطرات فقط".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات الجيش العراقي ستكون على أطراف المدن، والمناطق الغربية من المحافظة، والتي تمثل مناطق استراتيجية كحدود الانبار مع باقي المحافظات المجاورة، لمنع أي خرق أمني يمكن أن يعكر صفو الأنبار، مع مواصلة عمليات تطهير صحراء الأنبار من بقايا تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي الذي يوفر مظلة جوية مهمة للقوات العراقية".

ولاقت عمليات رفع السيطرات في عدد من مدن الانبار بالفترة الأخيرة ردود فعل إيجابية من قبل السكان خاصة وأنها كانت أحد أسباب الإزدحامات الكبيرة التي تستمر بعضها لعدة ساعات لغرض المرور منها فقط.