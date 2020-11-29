الانبار تشرع بخطط لغلق ملف النازحين

شفق نيوز/ أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون النازحين مازن الريشاوي، يوم الأحد، عن المباشرة بتنفيذ خطة واسعة تهدف لطي صفحة النزوح بشكل نهائي في المحافظة بأسرع وقت ممكن.

وقال الريشاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إعادة 28 عائلة نازحة من مخيم العامرية بعد أن تم تدقيقها أمنياً من قبل قيادة عمليات الانبار".

وأضاف أن "لجنة موسعة من الحكومة المحلية تعمل على هذا الملف وحققت تقدماً كبيراً"، مشيراً إلى أن "اللجنة زارت أمس السبت، ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة شرقي المحافظة على الحدود مع العاصمة بغداد، يرافقها ممثلون عن منظمات إنسانية دولية، لإيجاد حلول سريعة من شأنها إعادة العوائل النازحة إلى الناحية، وذلك عن طريق التباحث مع القيادات المكلفة بحماية المنطقة المقسمة أمنياً بين قيادة عمليات بغداد وقيادة عمليات الأنبار".

وبين الريشاوي أن "غالبية العوائل التي لا تزال متواجدة في مخيمات النزوح، هي ممن تورط أحد أبنائها بالانضمام إلى صفوف تنظيم داعش"، مؤكدا أن "اللجنة المسؤولة عن إعادة النازحين وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تعمل بالتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر الأنبارية للسماح لهذه العوائل بالعودة إلى مناطقها، كونها أعلنت براءتها من أبنائها المتورطين بالإرهاب.

وأكد أن "الحكومة المحلية في الأنبار تعمل على غلق ملف النازحين بالكامل، ومن المؤمل إغلاقه نهاية العام الحالي".