الانبار.. تسمم جماعي يرسل 22 شخصاً إلى مستشفى الكرمة

شفق نيوز- الانبار

أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم الأحد، تسجيل 22 حالة تسمم غذائي في مدينة الكرمة، إثر تناول وجبة من أحد المطاعم، فيما باشرت الفرق الصحية التحقيق في الحادث وسحب نماذج من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، محمد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن شعبة الطوارئ في مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ استقبلت 22 مصاباً بحالات تسمم غذائي، حيث باشرت الملاكات الطبية فور وصولهم بإجراء التقييم السريري وتطبيق البروتوكولات العلاجية، التي شملت تعويض السوائل والأملاح عن طريق الوريد، وإعطاء الأدوية اللازمة للسيطرة على أعراض الغثيان والتقيؤ والإسهال، إلى جانب مراقبة العلامات الحيوية وإجراء الفحوصات المختبرية.

وأضاف أن عدداً من المصابين أُدخلوا إلى ردهات المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعة حتى استقرار حالتهم الصحية، فيما غادر الآخرون بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن أوضاعهم.

وأشار القيسي إلى أن شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، بالتعاون مع الرقابة الصحية في قطاع الكرمة، باشرت اتخاذ الإجراءات الأصولية، حيث سحبت نماذج من المواد الغذائية من المطعم المعني وأرسلتها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحوصات المختبرية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنتائج.

وأكد أن الملاكات الطبية والتمريضية تعاملت مع الحادث بسرعة وكفاءة، ما أسهم في احتواء الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.