الانبار تسجل أكثر من 800 حالة اختناق بالعاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت صحة الأنبار، غربي العراق، اليوم الخميس، أن حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة واستمرت تداعياتها إلى المحافظات الجنوبية مرورا بالعاصمة بغداد، قد وصلت إلى 832 حالة، فيما نبهت على أنها قابلة للزيادة.

وقال إعلام صحة الانبار، في بيان ورد الى وكالةو شفق نيوز، إن حالات الاختناق توزعت في "مستشفى هيت العام استقبل ٨٠ حالة اختناق، مستشفى الرمادي التعليمي استقبل ٢٠٧ حالات اختناق، مستشفى الرطبة استقبل ١٠ حالات"، فيما استقبل مستشفى الرمادي للنسائية والاطفال التعليمي "عشر حالات وقابلة للزيادة".

وأوضح البيان، أن مستشفى راوه العام استقبل ٥٠ حالة اختناق، ومستشفى العبيدي العام استقبل ١٢٦ حالة اختناق، بينما استقبل مستشفى عنه العام ٩٢ حالة اختناق، و مستشفى القائم ٢٦ حالة اختناق ، والفلوجة التعليمي ٨٠ حالة اختناق".

وأشار إلى أن "مستشفى العامرية استقبل ٢٠ حالة اختناق، و مستشفى الكرمة للطوارئ استقبل ٢٠ حالة أيضاً، وقطاع البغدادي استقبل ٤٨ حالة، ومستشفى حديثة العام استقبل ٥٤ حالة، و مستشفى الفلوجة التعليمي للنسائية والاطفال استقبل ٩ حالات "، موضحاً أن "اجمالي الحالات بلغ ٨٣٢ حالة اختناق، دون تسجيل اي حالة وفاة".