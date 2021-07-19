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الانبار تدق ناقوس الخطر وتشتبه بحالات اصابة بـ"حمى" شديدة العدوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-19T12:04:48+0000
الانبار تدق ناقوس الخطر وتشتبه بحالات اصابة بـ"حمى" شديدة العدوى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صحة الأنبار، يوم الإثنين، بتسجيل حالات اشتباه بـ"الحمى النزفية الفيروسية".

وقال مدير قسم الصحة العامة التابعة لمديرية صحة الأنبار محمد صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية سجلت حالات اشتباه بالحمى النزفية الفيروسية"، محذراً في الوقت ذاته من "خطورة الفيروس الذي تصل نسبة الوفاة به إلى 50% في الحالات المؤكدة".

وأضاف صباح، أن "الحمى النزفية الفيروسية هي من الأمراض المتوطنة في العراق منذ القدم، ولكنه يظهر في فترات معينة"، مشدداً أنه "من ضمن واجبات الكوادر الصحية هي متابعة الحالات التي يتم الاشتباه بها".

وأكد صباح، أن "محافظة الأنبار لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، ولكن تم تسجيل عدة حالات اشتباه بالإصابة"، موضحاً أنه "يتم الآن متابعتها من قبل الكوادر الصحية المختصة".

وأشار إلى "إجراء التحليلات اللازمة للحالات المشتبه بها، وارسالها للمختبر ولم يتم إثبات إصابتهم بالمرض"، مؤكدا "ما زلنا نتابع هذه الحالات ومثلها في كافة مدن الأنبار".

ولفت صباح، إلى أن أعراض الإصابة بـ"الحمى النزفية الفيروسية"، هي ارتفاع درجات حرارة جسم الإنسان، مع وجود علامات نزف في اي منطقة من مناطق الجسم، وخاصة العين او الأنف او تحت الجلد، مع تأريخ مرضي يشير إلى التلامس مع الحيوانات وخصوصاً (حشرة القراد)، وكل هذه العلامات تزيد من احتمالية الإصابة بهذا النوع من الحمى"، مبيناً أنه "في مثل هذه الحالات يتطلب إتخاذ إجراءات وقائية مشددة جداً، كونها شديدة العدوى ونسبة الوفاة بها تصل إلى 50% في الحالات المؤكدة".

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