الانبار تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت لجنة خلية أزمة كورونا في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الاثنين، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المحافظة.

وذكرت اللجنة التي يترأسها محافظ الانبار، علي الدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم تطبيق زمن حظر التجوال التام، بدءا من الساعة الثامنة مساءا من يوم الخميس القادم، إلى الساعة الخامسة صباحا من يوم الإثنين، من كل اسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في باقي الأيام، من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم التالي، باستثناء منتسبين الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية، ومحال بيع المواد الغذائية، والبقالة والافران، على أن يسمح لهم فتح محالهم من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء".

واستثنت الإجراءات الصيدليات الخافرة من أوقات الحظر. كما تم "منع إقامة مجالس العزاء وحفلات الأفراح المختلفة، إلى إشعار آخر، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة مليون دينار على المخالفين".

وقررت اللجنة "إغلاق المولات والمقاهي ومحال بيع الوجبات السريعة، وذلك بدءا من يوم 18 / 2 ولمدة اسبوعين قابلين للتمديد، وغلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل في أوقات الحظر الجزئي"، مشيرة إلى أنه "سيتم فرض غرامة مالية قدرها خمسة مليون دينار عراقي".

وجاء في الإجراءات المتخذة؛ "غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات، والقاعات الرياضية والمسابح ومراكز التجميل، ولمدة أسبوعين أيضا، فضلا عن غلق المساجد كافة وفتحها عند أوقات الصلاة لرفع الأذان فقط.

وشددت اللجنة على "تطبيق الإجراءات الوقائية في العيادات الطبية والمختبرات، وذلك من خلال توفير المعقمات التي تحتوي على تركيز 70% من الكحول في أماكن انتظار المراجعين".

وأكدت على "ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وداخل السيارات، وفرض غرامة مالية قدرها 25 الف دينار، على المخالفين".

وأشارت إلى أن "يكون دوام الموظفين في الدوائر بنسبة 50%، باستثناء الدوائر الصحية

وطالبت الدوائر بـ"توفير المعقمات وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ووضع حواجز لعزل الموظفين عن المراجعين"، كما دعت للقيام بحملة إعلامية لتوعية في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية والواجب تطبيقها.

ولفتت إلى "تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية والصحية وحسب الاختصاص"، مؤكدة أنه "سيتم تنفيذ العقوبات بحق كل من يخالف القرارات أعلاه".