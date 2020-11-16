الانبار تبدأ العد التنازلي لافتتاح "عرعر" والمواطنون يخشون استحواذ جهات سياسية عليه

شفق نيوز/ أعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، عن استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لافتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، الواقع جنوب غربي محافظة الانبار، مؤكدا أن الافتاح سيكون بغضون الأيام المقبلة.

وكان مقررا افتتاح المعبر منذ أكتوبر العام الماضي، إلا أن معوقات عديدة من بينها استقالة حكومة عبد المهدي، أجلّ افتتاح المعبر لغاية الآن، ومن المقرر أن يتضمن مسارين تجاري وآخر للأشخاص، وتعول الرياض أن تجد مكانا في السوق العراقية من خلال المنفذ الذي أغلق عام 1991 عقب حرب الخليج الأولى.

وأوضح محافظ الأنبار، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن جميع الجوانب الفنية والأمنية والإدارية استكملت بما فيها تأمين الطرق الخارجية التي تربط المنفذ الحدودي بمركز الانبار وصولا الى العاصمة بغداد.

في الاثناء؛ رجح موظف بارز في الهيئة العامة للمنافذ الحدودية لوكالة شفق نيوز، بأن عملية افتتاح المنفذ التي ستجري وسط حفل يحضره مسؤولون من كلا البلدين قد تتم نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، ويعتمد ذلك على جدول المسؤولين المقرر حضورهم.

ولفت الموظف البارز الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى أن القوات العراقية انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بأمن المنافذ ووصل فعلا ضباط الجوازات وموظفي الجمارك الى المنفذ الذي يعتبر الأحدث من حيث البنية التحتية والمنشئات الخدمية من بين منافذ العراق الحدودية الأخرى حيث أشرف الجانب السعودي على تأهيله

وأكد أن القدرة الاستيعابية للمنفذ بالنسبة لحركة التجارة مناسبة وسيكون هناك تسهيل للتجار ورجال الاعمال العراقيين السفر عبره الى السعودية بتأشيرات دخول لأغراض تجارية.

ويأمل سكان محافظة الانبار ان يساهم افتتاح المنفذ في إنعاش الواقع الاقتصادي داخل المحافظة، وخلق مزيد من فرص العمل، دون إخفاء مخاوفهم من تسلط جهات سياسية نافذة في المحافظة على المعبر أو جماعت مسلحة أسوة بالمنافذ الأخرى مع دول الجوار.