الانبار.. انهيار منزل متهالك يودي بحياة امرأة ويصيب أخرى (فيديو)

شفق نيوز/ تمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني يوم الثلاثاء، من رفع أنقاض دار منهار وإنقاذ امرأة من تحت الركام وانتشال جثة أخرى نتيجة انهيار ذلك المنزل المتهالك القديم والمتروك بقضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المنزل انهار عند وقت مرور الضحيتين من أمامه مما استدعى تدخل فرق إنقاذ الدفاع المدني للتعامل مع الحادث ورفع الأنقاض عن الضحايا وتأمين نقل الضحية المصابة إلى المستشفى القريب فيما تم تسليم جثة المتوفية منهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية وتم فتح تحقيق حول الحادث لتحديد المسؤول.