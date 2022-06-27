الانبار.. الإعدام لشخصين خططا لتسميم قائد عسكري رفيع بمواد كيمياوية

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة الأنبار، يوم الاثنين، صدور حكم الإعدام شنقاً، بحق "إرهابيين" اثنين، اعتقلتهما قبل شهرين بتهمة التخطيط لتسميم قائد شرطة المحافظة، بمواد كيمياوية.

وذكرت القيادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، صدر بحق هؤلاء، وفق أحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 12 لسنة 2005، وحسب قرار محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بالدعوى 742/ج/2022".

وأضافت أن "لا مجال لعودة الإرهاب والارهابيين في المحافظة، وأن قيادة شرطة الأنبار المتمثلة بقائدها، كانت وستبقى شوكة في عيون الإرهابيين أينما كانوا، وأن مصيرهم مثل مصير هؤلاء المجرمين الذين اقتص منهم اليوم القضاء العادل، ليكونو عبرة لمن اعتبر".

وكانت قيادة شرطة الأنبار، قد أعلنت بتاريخ 13 نيسان 2022، القبض على الارهابيين (عمر أحمد خلف عبد) وشقيقه الإرهابي (عبد الرحمن أحمد خلف عبد) لقيامهما بعمل (مواد سمية) عن طريق مزج مواد كيمياوية لتصبح سامة، بغية تسميم قوات الأمن العراقية، والمسؤولين والمختارين.

وخطط هذان الإرهابيان، وفقاً لبيان شرطة المحافظة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز حينها، إلى استهداف قائد شرطة الأنبار، الفريق هادي رزيج كسار شخصياً بهذه السموم، وكل من يأتيهم الأمر بتصفيته، إلا أن أفراد الشرطة كانوا لهم بالمرصاد.