الانبار.. الفرات يبتلع اربعة اشخاص من عائلة واحدة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة النهرية في الانبار، يوم الاربعاء، غرق أربعة أشخاص من عائلة في نهر الفرات بمركز المحافظة.

وقال مدير الشرطة النهرية العقيد احمد عجيل، لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقين واثنين من أبناء عمهما غرقوا أثناء السباحة في نهر الفرات بقضاء الرمادي، وتم انتشال جثثهم ونقلها الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

ولفت عجيل الى ان "نهر الفرات يمتد على طول الانبار لمسافة 450 كيلو متراً، وبما أن الشرطة النهرية في المحافظة اعدادها محدودة، فقد تم تخصيص مساحات للسباحة وقمنا بنشر زوارق وغواصين، بهدف انقاذ حالات الغرق في حال حصولها بتلك المناطق".

وبين ان "هنالك من يقوم بالسباحة في مناطق غير آمنة وليست مخصصة للسباحة، وتم التحذير منها من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دون جدوى".