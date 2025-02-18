الانبار.. "استياء وغضب" بسبب تأخير إنجاز المعاملات بمديرية الأحوال المدنية

شفق نيوز/ شهدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة الأنبار ازدحاماً كبيراً في الأيام الأخيرة، مع تأخر ملحوظ في إنجاز معاملات المواطنين، ما أثار موجة استياء وغضب بين المراجعين الذين عبّروا عن معاناتهم نتيجة طول الانتظار وصعوبة الإجراءات.

وأفاد عدد من المواطنين لوكالة شفق نيوز بأن مراجعاتهم تمتد لأيام طويلة دون إتمام معاملاتهم، مما يؤثر على مصالحهم ويعيق تسيير أمورهم اليومية.

واشتكى آخرون من تعطل النظام الإلكتروني بشكل متكرر، بالإضافة إلى نقص الكادر الوظيفي القادر على استيعاب أعداد المراجعين المتزايدة.

محمد الدليمي، أحد المراجعين، قال: "أمضيت ثلاثة أيام في محاولة إكمال معاملة إصدار جواز سفر، ولكن دون جدوى، الإجراءات بطيئة جدًا، وهناك الكثير من المراجعين، لكن النظام يتعطل باستمرار، مما يجعل الانتظار لا يُحتمل".

من جانبها، دعت مريم الجميلي، وهي مراجعة أخرى، إلى "ضرورة زيادة عدد الموظفين وتوفير الدعم الفني اللازم للنظام الإلكتروني في المديرية"، مشيرةً إلى أن "الازدحام بات أمراً يومياً، والمواطنون يعانون دون أن يجدوا حلولاً سريعة".

وفي ظل هذه الأزمة، طالب المواطنون الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمعالجة المشاكل الإدارية والفنية في المديرية، مثل توفير الكادر الكافي، وصيانة النظام الإلكتروني بشكل دوري، وتبسيط الإجراءات لتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

وحتى اللحظة، لم تصدر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أي بيان رسمي بخصوص الشكاوى المتكررة، لكن مصادر من داخل المديرية أشارت إلى أن "هناك ضغوطًا بسبب الأعداد الكبيرة من المراجعين ونقص الإمكانيات المتاحة".

ويبقى المواطنون بانتظار خطوات فعلية لتحسين الأداء وتسهيل الإجراءات، بما يعيد الثقة بين المديرية والمواطنين، ويخفف من معاناتهم اليومية.