الامن الوطني يحرر "طفلة مطلقة" قيدها والدها بالحديد جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأحد، بتحرير طفلة تعرضت لتعنيف من والدها وقام بتكبيلها بالحديد داخل المنزل شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطفلة ألقت برسائل إلى الجيران تطلب انقاذها من والدها وابن عمها، كونها تتعرض للعنف من قبلهما وهي مطلقة تسكن منزل والدها بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "احد الجيران ابلغ الامن الوطني على الفور بهذه الرسائل التي عثر عليها في سطح منزله، حيث قامت قوة من الامن الوطني بمداهمة المنزل وحررت الطفلة بعدما وجدوها مكبلة بالحديد واعتقلت والدها وباشرت بملاحقة ابن عمها".

وبين "الطفلة المحررة تبلغ من العمر 13 سنة وكانت قد تزوجت بعمر 12 سنة ثم تطلقت، ووالدتها متوفاة ووالدها متزوج من ثلاث نساء، وتتعرض للتعنيف من قبل والدها وابن عمها وسلبها ما لديها من أموال".