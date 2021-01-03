الامن النيابية ترفض المساس برواتب منتسبي الداخلية والدفاع وشمولهم بالضريبة

شفق نيوز/ رفضت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم الاحد، المساس برواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وشمولهم بالضريبة المفروضة في قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الامن والدفاع النيابية ترفض المساس برواتب المنتسبين العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع وشمولهم بالضريبة المفروضة في قانون الموازنة".

وأضاف إن "اللجنة الامن لنيابية ستناقش الاستقطاع الضريبي مع اللجان المعنية عند مناقشة وقراءة قانون الموازنة في الجلسات المقبلة، على إن الاستقطاع لا يشمل المنتسبين من الفئات المذكورة من الجندي والشرطي والمفوض ونائب ضابط".

وضمّن مجلس الوزراء العراقي قانون موازنة العام 2021، ضرائب واستقطاعات فرضت على رواتب الموظفين تراوحت بين 10 - 40%، بسبب الازمة المالية التي تعاني منها البلاد.